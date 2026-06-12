Новости мира: Илон Маск стал первым триллионером в истории

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 1 триллион долларов. После публичного размещения акций SpaceX компания привлекла 75 миллиардов долларов, а ее стоимость оценили в 1,77 триллиона долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном практически готов к подписанию. В Иране подтвердили согласование основных положений документа. При этом представители КСИР продолжают заявлять о намерении полностью блокировать Ормузский пролив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.