Полиция задержала участников драк в метро Москвы. По предварительным данным, между станциями "Проспект Мира" и "Сухаревская" в вагоне поезда два пассажира вступили в словесную перепалку. В результате один из них нанес несколько ударов. Потерпевшего госпитализировали с переломом нижней челюсти. Задержанному предъявили обвинение по статье "Хулиганство".

Еще один конфликт произошел между пассажирами на станции "Электрозаводская". Мужчина избивал другого пассажира, а потом ранил его канцелярским ножом. Подозреваемого задержали, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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