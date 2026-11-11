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11 ноября, 08:00

Спорт

Российские гимнасты завоевали золото в многоборье на юношеской Олимпиаде

Российские гимнасты завоевали золото в многоборье на юношеской Олимпиаде

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Российские гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева завоевали золотые медали в личном многоборье на юношеской Олимпиаде в Сенегале. Смирнов стал первым в истории сборной России победителем мужского многоборья на этих соревнованиях.

14-летняя Полина Дмитриева также выиграла многоборье, показав лучший результат по итогам выступлений на четырех снарядах. Эта медаль стала для сборной России восьмой золотой на соревнованиях. Российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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