Российские гимнасты завоевали золото в многоборье на юношеской Олимпиаде

Российские гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева завоевали золотые медали в личном многоборье на юношеской Олимпиаде в Сенегале. Смирнов стал первым в истории сборной России победителем мужского многоборья на этих соревнованиях.

14-летняя Полина Дмитриева также выиграла многоборье, показав лучший результат по итогам выступлений на четырех снарядах. Эта медаль стала для сборной России восьмой золотой на соревнованиях. Российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.

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