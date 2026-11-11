Проект "Мой спортивный район" приглашает москвичей на бесплатные тренировки

Москвичи могут бесплатно посещать тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". В олимпийском комплексе "Лужники" организуют занятия по бегу, а на ВДНХ можно будет заниматься танцевальным фитнесом.

Также горожанам доступны тренировки по плаванию в спортивном комплексе "Аквамарин", по фитнесу в спортивной зоне "Экран" и занятия по футболу на стадионе "Тушино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.