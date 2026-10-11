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Новости

11 октября, 20:45

Технологии

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 октября

Сервисы "Яндекса" восстанавливаются после сбоя из-за остановки дата-центра во Владимире

"Яндекс" сообщил о сбоях в работе ИИ и умных устройств

Сервис доставки "Яндекс Еда" возобновил работу в Москве после сбоя

Часть сервисов "Яндекса" заработала после масштабного сбоя

Масштабный сбой затронул сервисы "Яндекса" и других компаний

"Яндекс" предупредил о сбоях в работе некоторых сервисов

Москвичи помогли застрявшему на дороге роботу-доставщику

Повседневные интернет-сервисы по всей стране могут работать с перебоями

Новый курс по ИИ и информационной безопасности станет обязательным для школьников

Доступ к "Такси", "Почте", "Алисе" и другим сервисам "Яндекса" постепенно восстанавливается после повреждения дата-центров. Однако часть функций до сих пор недоступна, и многих пользователей беспокоит вопрос платежей по "Яндекс Сплиту".

В Подмосковье завершили поиски 15-летней школьницы, которые длились почти пять дней. Девочка уехала на велосипеде из деревни Поздняково под Красногорском и перестала выходить на связь с родными. Жителям, спасателям и волонтерам пришлось обыскать огромную территорию, и подростка нашли в 12 километрах от дома. Она жива, и с ней все в порядке.

В Москве прошло шоу каскадеров "Русский Форсаж", собравшее любителей экстрима и драйва. Гости увидели эффектные трюки: пробивание автомобилем огненной стены на ходу, сальто, прыжки сквозь горящий газовый тоннель и катание на горящем мотоцикле. Также зрители оценили выступление штурмового бигфута "Мэд Макс", который таранил "экшенкары".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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