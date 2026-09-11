УЕФА зарезервировал для России места в еврокубках

Четыре российских футбольных клуба получат право на участие в еврокубках в следующем сезоне – на случай их возвращения в международные турниры. Впервые с 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зарезервировал для России места.

До этого клубы автоматически исключали. Теперь у российских футболистов появился шанс получить путевки на отбор Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В настоящее время участие всех российских клубов в турнирах под эгидой УЕФА приостановлено до особого распоряжения.

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