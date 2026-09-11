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11 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 11 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 11 сентября

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Наиболее плотное движение в Москве утром 11 сентября наблюдается на Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Интенсивность движения составляет 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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