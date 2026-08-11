Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 14:15

Общество

Циклон принесет похолодание и грозы в Москву

Циклон принесет похолодание и грозы в Москву

Адвокат напомнила об ответственности за хранение топлива во дворе

Адвокат прокомментировал спор о платном шлагбауме в Щелковском районе

Предприниматель из Щелковского района назвал причину установки платного шлагбаума

Москвичка родила 15 ребенка в больнице имени Вересаева

Жители Щелковского района пожаловались на платный шлагбаум

"Спецреп": сколько стоит лень

Московские дачники собрали большой урожай яблок этим летом

Предприниматель установил платный шлагбаум на дороге к жилым домам в Щелковском районе

"Деньги 24": россияне могут взять кредит на обучение в вузе с господдержкой

На Москву надвигается циклон, который принесет похолодание, дожди с грозами и порывистый ветер. Воздух остынет примерно на 10 градусов. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, а затем на северный.

Риски простудиться в данный период отсутствуют. Сезонные вирусные инфекции обычно относятся к осеннему периоду и связаны с возвращением людей из отпусков и лагерей, а также с началом учебного года в школах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоНаталия ШкодаАлина Комиссарова

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика