Циклон принесет похолодание и грозы в Москву

На Москву надвигается циклон, который принесет похолодание, дожди с грозами и порывистый ветер. Воздух остынет примерно на 10 градусов. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, а затем на северный.

Риски простудиться в данный период отсутствуют. Сезонные вирусные инфекции обычно относятся к осеннему периоду и связаны с возвращением людей из отпусков и лагерей, а также с началом учебного года в школах.

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