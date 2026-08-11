Заслуженный тренер РФ Владислав Третьяк провел "Зарядку долголетия" у Большого театра

11 августа на площади у Большого театра состоялась "Зарядка долголетия". По приглашению организаторов ее провел заслуженный тренер России Владислав Третьяк.

К тренировке, приуроченной ко Дню физкультурника, присоединились участники проекта "Московское долголетие". Она включила в себя упражнения на разогрев мышц, суставную гимнастику и дыхательные практики.

"Привычка начинать день с зарядки на свежем воздухе – простой и очень ценный вклад в здоровье и долголетие. В Москве созданы все условия для того, чтобы жители могли тренироваться рядом с домом. В столице обустроено свыше 9,3 тысячи спортплощадок и полей, более 6,7 тысячи тренажерных городков. Спортивные зоны во дворах регулярно обновляют – меняют покрытие и оборудование, чтобы заниматься комфортно можно было в любое время года. У представителей старшего поколения есть возможность выбирать разные виды активностей в рамках спортивного направления "Московского долголетия". Группы объединили более 165 тысяч человек. Занятия в том числе проходят в комфортных и оборудованных всем необходимым залах центров долголетия. В учреждениях также действует единый календарь, в который включена ежедневная утренняя зарядка", – сказал Третьяк.

"Зарядки долголетия" уже четвертый год входят в летнюю программу проекта "Московское долголетие" и стали одной из ее традиций. По будням с 09:30 до 10:30 участники занимаются в столичных парках, скверах и на улицах.

Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. Тренировки ведут профессиональные инструкторы, олимпийские чемпионы и известные спортсмены.

За время существования "Зарядки долголетия" ее проводили фигуристы Алексей Ягудин, Илья Авербух, Татьяна Тотьмянина, Евгения Медведева, Александр Энберт, гимнасты Алексей Немов и Артур Далалоян и другие. Каждый год программа пополняется новыми именами.

Сегодня представителям старшего поколения в столице доступно свыше 100 видов активностей в рамках проекта "Московское долголетие". Его участниками проекта за 8 лет существования стали более 740 тысяч человек. За это время практически в каждом районе столицы открылся центров московского долголетия. На сегодняшний день в Москве их более 140.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.