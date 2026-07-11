Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 09:30

Безопасность

Мошенники начали выдавать себя за биологических родителей подростков

Мошенники начали выдавать себя за биологических родителей подростков

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Мошенники выдают себя за биологических родителей подростков, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам. Эксперты предупреждают, что злоумышленники заранее собирают информацию о жертве и пытаются войти в доверие.

Специалисты советуют не сообщать посторонним пароли и коды из СМС, проверять отправителя сообщений и подключать двухфакторную аутентификацию. Важно также выстроить доверительные отношения в семье, чтобы ребенок сразу рассказывал родителям о подозрительных сообщениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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