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11 июля, 09:15

Происшествия

Инспекторы ГАИ задержали мотоциклиста в Москве после опасной поездки

Инспекторы ГАИ задержали мотоциклиста в Москве после опасной поездки

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Инспекторы ГАИ задержали мотоциклиста в Москве после опасной поездки. На улице Самуила Маршака 21 летний водитель ехал на заднем колесе, проехал на красный свет, выезжал на тротуары и пытался скрыться от погони.

Как выяснилось, водитель управлял незарегистрированным кроссовым мотоциклом без водительских прав. В отношении нарушителя составили протоколы по семи статьям, назначили штраф, а мотоцикл отправили на спецстоянку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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