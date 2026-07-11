Инспекторы ГАИ задержали мотоциклиста в Москве после опасной поездки. На улице Самуила Маршака 21 летний водитель ехал на заднем колесе, проехал на красный свет, выезжал на тротуары и пытался скрыться от погони.

Как выяснилось, водитель управлял незарегистрированным кроссовым мотоциклом без водительских прав. В отношении нарушителя составили протоколы по семи статьям, назначили штраф, а мотоцикл отправили на спецстоянку.

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