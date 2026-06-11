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11 июня, 18:45

События

Фестиваль "Традиции и современность" объединил художников из России, Европы, Азии и Африки

Фестиваль "Традиции и современность" объединил художников из России, Европы, Азии и Африки

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11 июня в Гостином Дворе открылся международный фестиваль современного искусства "Традиции и современность". Масштабная экспозиция собрала на одной площадке более 80 галерей и независимых художников из России, Китая, Франции, ОАЭ и более десятка других стран. Проект охватывает сразу восемь направлений – от живописи и скульптуры до ювелирного мастерства и цифрового искусства.

Чем фестиваль может удивить ценителей современного искусства? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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