Фестиваль "Традиции и современность" объединил художников из России, Европы, Азии и Африки

11 июня в Гостином Дворе открылся международный фестиваль современного искусства "Традиции и современность". Масштабная экспозиция собрала на одной площадке более 80 галерей и независимых художников из России, Китая, Франции, ОАЭ и более десятка других стран. Проект охватывает сразу восемь направлений – от живописи и скульптуры до ювелирного мастерства и цифрового искусства.

Чем фестиваль может удивить ценителей современного искусства? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.