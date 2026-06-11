Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июня

Более 5 тысяч литров воды раздали пассажирам общественного транспорта в Москве за два дня, сообщили в столичном Дептрансе. В городе сохраняется 30-градусная жара. На ее фоне в столице продлили оранжевый уровень опасности.

Визы на Кипр могут подорожать после смены оператора, считают в российском союзе туриндустрии. При этом падение спроса на это популярное направление не ожидается. Посольство республики объявило, что с 13 июня прекратит прием заявок через визовые центры.

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