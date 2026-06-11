Аномальная жара ожидается в Москве в выходные

В пятницу и субботу, 12 и 13 июня, в Москве прогнозируется аномально жаркая погода. Как сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, температура воздуха достигнет 33 градусов, что превышает климатическую норму.

На следующей неделе в столице сохранится теплая погода. Ожидается до 25 градусов, а также кратковременные дожди. Осадки будут незначительными и не затяжными, выпадет около четверти месячной нормы.

Подробнее о погоде в столичном регионе – в эфире телеканала Москва 24.