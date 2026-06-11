Курьерам в Москве доступны пункты бесплатной раздачи воды в жару

Компании предоставляют курьерам пункты бесплатной раздачи воды в жару в Москве. Об этом сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян. Также у крупных агрегаторов есть дружеские рестораны, где курьер может зайти, отдохнуть, подзарядить телефон, остыть и посидеть под кондиционером.

Из-за жары оранжевый уровень опасности продлили в Москве на сутки. Синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов сообщил, что во второй половине дня 11 и 12 июня в отдельных районах Московского региона могут пройти кратковременные дожди и прогреметь грозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.