Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Начал работу четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта "Лужники – Киевский". Он соединил три района столицы: Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Сейчас на пути две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский" с пересадкой на первый маршрут.

"Автомобилисты активно пользуются перехватывающим тарифом: оставляют машину на весь день и продолжают путь на городском транспорте. Это удобно, потому что так они экономят время и деньги. Продолжим и дальше расширять сеть перехватывающих парковок в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ТиНАО электробусы вышли на маршрут № 485, что стало возможным благодаря открытию новой конечной станции у метро "Тютчевская". Электробусы КАМАЗ-52222 теперь курсируют в 3 районах и останавливаются у 4 станций метро.