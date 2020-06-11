График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новые станции метро повысят стоимость жилья в Москве

Московское метро увеличится на 20 километров

Москвичей предупредили о затруднениях движения вечером 11 июня

"Новости дня": Родниковую улицу соединят с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Две линии московского метро продлят в ближайшее время

"Новости дня": виртуальная карта "Тройка" стала доступна в мобильном приложении "Мой id"

Собянин: Родниковую улицу свяжут с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 июня

Движение трамваев временно ограничат на востоке и юго-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Начал работу четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта "Лужники – Киевский". Он соединил три района столицы: Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Сейчас на пути две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский" с пересадкой на первый маршрут.

"Автомобилисты активно пользуются перехватывающим тарифом: оставляют машину на весь день и продолжают путь на городском транспорте. Это удобно, потому что так они экономят время и деньги. Продолжим и дальше расширять сеть перехватывающих парковок в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ТиНАО электробусы вышли на маршрут № 485, что стало возможным благодаря открытию новой конечной станции у метро "Тютчевская". Электробусы КАМАЗ-52222 теперь курсируют в 3 районах и останавливаются у 4 станций метро.

Читайте также
транспортгородвидео

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика