Жара сохранится в Москве в ближайшие дни

В Москве в четверг, 11 июня, снова будет жарко. Ранее спасатели предупредили о наступлении опасной жары в ближайшие три дня, а городские службы перешли в режим повышенной готовности. По прогнозу синоптиков, 11 июня температура составит от 30 до 32 градусов, а в пятницу, 12 июня, воздух прогреется до 31–33 градусов.

В субботу, 13 июня, температура понизится до 26–28 градусов. Во второй половине дня через Московский регион пройдет холодный фронт, который сейчас находится над Белоруссией. В ночь на воскресенье, 14 июня, ожидаются дожди, а днем температура составит от 19 до 24 градусов.

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