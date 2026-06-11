График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 07:30

Транспорт

Движение трамваев временно ограничат на востоке и юго-востоке Москвы

Движение трамваев временно ограничат на востоке и юго-востоке Москвы

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В Москве временно изменится схема движения трамваев. На востоке корректировки связаны с ремонтом трамвайных путей на Преображенской улице. С 12 по 14 июня движение трамваев будет остановлено на участке между станциями метро "Сокольники" и "Преображенская площадь".

Изменения также затронут юго-восток Москвы из-за строительства разворотного кольца у станции метро "Авиамоторная". Движение между этой станцией и проспектом Буденного будет приостановлено до 14 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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