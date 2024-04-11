Ракета-носитель "Ангара-А5" готовится к запуску с космодрома Восточный. Этот тип ракет с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой стартует с космодрома впервые.

В четверг, 11 апреля, состоится третья попытка запуска ракеты. Изначально старт был назначен на вторник, 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.