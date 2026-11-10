Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 06:45

Происшествия

В Хабаровском крае вертолетом спасли застрявших в снегу геологов

В Хабаровском крае вертолетом спасли застрявших в снегу геологов

Задержан водитель, который протаранил двери отеля в "Москва-Сити"

Мужчина украл в московских магазинах кофе на 62 тысячи рублей

Момент взрыва аккумуляторов электромопедов в подъезде дома в Москве попал на видео

Двое москвичей украли автоаккумуляторы и попались из-за нарушения правил аренды самоката

Биокамин мог стать причиной пожара, при котором пострадала олимпийская чемпионка Шурочкина

Причиной пожара в квартире олимпийской чемпионки Шурочкиной мог стать биокамин

Задержан водитель, въехавший в холл гостиницы делового центра "Москва-Сити"

Олимпийская чемпионка Шурочкина могла получить ожоги из-за биокамина

ДТП с участием "КамАЗа" произошло на Пятницком шоссе

В Хабаровском крае спасли 2 геологов, которые не смогли выбраться с базы из-за сильного снегопада. Их автомобиль застрял на бездорожье, поэтому мужчины решили идти пешком. За 6 часов они преодолели 7 километров и добрались до пасеки, откуда связались со спасателями.

Из-за снега посадить вертолет рядом с мужчинами не удалось. Геологов подняли на борт с помощью специальной люльки. Операция заняла 1,5 часа. После этого их доставили в Хабаровск. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика