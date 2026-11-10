В Хабаровском крае вертолетом спасли застрявших в снегу геологов

В Хабаровском крае спасли 2 геологов, которые не смогли выбраться с базы из-за сильного снегопада. Их автомобиль застрял на бездорожье, поэтому мужчины решили идти пешком. За 6 часов они преодолели 7 километров и добрались до пасеки, откуда связались со спасателями.

Из-за снега посадить вертолет рядом с мужчинами не удалось. Геологов подняли на борт с помощью специальной люльки. Операция заняла 1,5 часа. После этого их доставили в Хабаровск. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

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