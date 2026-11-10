Москвичам рассказали, куда сходить в столице 10 ноября

Посетить экспозицию об истории столицы в Музее Москвы, посмотреть мюзикл "Монте-Кристо" в Театре оперетты или сходить на фильм "Руки Вверх! – 2" можно 10 ноября.

В рамках Московской музейной недели вход на выставку "История Москвы" будет бесплатным. Посетители смогут узнать, как жили москвичи в разные эпохи, во что одевались и как менялся город. В Театре оперетты в 19:00 покажут мюзикл "Монте-Кристо" о любви, предательстве и мести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.