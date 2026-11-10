10 ноября, 07:30Общество
Поклонники GTA начали массово просить отгулы на 19 ноября
В преддверии выхода новой части популярной игры GTA российские геймеры начали просить работодателей об отпуске и отгулах на 19 ноября, пишут СМИ.
В Сети даже появились шуточные заявления на отпуск из-за внезапного приезда "американских родственников" – дяди Джейсона и тети Люсии. Так зовут главных героев новой игры.
Некоторые работодатели решили поддержать увлечение сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.