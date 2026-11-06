Психолог Трофимова объяснила растущую популярность вечеринок Admin Night среди зумеров

Зумеры популяризируют тип встреч Admin Night, которые также называют вечеринками взрослых дел. Молодые люди собираются вместе, чтобы разобраться с бытовыми задачами. О чем говорит популярность такого формата и насколько он полезен, разбиралась Москва 24.

"Девочки, идея огонь"

Формат встреч Admin Night, или "вечеринки взрослых дел", набирает популярность среди зумеров. Со стороны все выглядит обычно: друзья собираются вместе, берут еду, включают музыку. Однако есть важная деталь – участники такой вечеринки сидят вместе с ноутбуками.

Формат помогает зумерам наконец сделать то, что откладывалось месяцами: оплатить счета, записаться к врачу, разобрать подписки и обнулить пароли.





пользователь Сети Вы встречаетесь вместе, включаете музыку, готовите вкусную еду, а потом понеслась – решение всех административных задач, которые в обычное время отнимают так много ресурсов. При друзьях меньше прокрастинации и тревоги.

При этом география и возраст участников встреч не ограничиваются одним поколением. Российские зумеры охотно приглашают на вечера взаимопомощи и миллениалов.

"Главное – собрать всех вместе вне дома. Мы посчитали, что такое мероприятие делает бытовые дела менее депрессивным. Будем теперь встречаться так чаще", – поделилась опытом пользовательница Сети.

По словам практикующих, подобные мероприятия работают как социальный и финансовый детокс в одном флаконе. Вместо шумного ресторана с внушающим чеком – домашняя кухня, список выполненных задач и приятное чувство свободы от рутины.

Те, кто захотел последовать тренду, тоже стали отмечаться в комментариях. Однако у некоторых желающих возникла другая трудность – отсутствие друзей, с которыми можно разделить решение бытовых задач.

"Девочки, идея огонь, но я одна. Кто составит компанию?" – написала одна из пользовательниц.

На ее призыв тут же откликнулись десятки людей из разных регионов. В итоге под видео стихийно сформировалась карта встреч: "Казань, газ", "Питер, я в деле", "Ростов, жду координаты", превратив тренд в масштабный флешмоб.

Как объяснила Москве 24 психолог Екатерина Трофимова, зумеры – это поколение, которое стремится жить в гармонии с собой, качественно и наслаждаясь каждым моментом. При этом они избегают напряжения и уходят оттуда, где чувствуют малейший дискомфорт.





Екатерина Трофимова психолог Главная сложность поколения Z – задачи, требующие волевых усилий, так как молодые люди живут из чувства "хочу", а не "надо". С одной стороны, такой подход рекомендуют психологи для борьбы со стрессом, защиты от токсичного общения и работы на нелюбимом месте. При этом с другой, волевые усилия формируются именно там, где есть "надо".

Поскольку у зумеров сфера "надо" проседает, возникает проблема накопившихся взрослых дел, подчеркнула психолог.

"Хочу" – это слово ребенка, а "надо" – взрослого. В итоге сформировалось поколение, которое по психоэмоциональному состоянию ближе к детям: добрые, умеют дружить и любить. При этом они не могут выполнять неприятные и ответственные задачи, предупредила эксперт.

Внутреннее сопротивление?

Екатерина Трофимова объяснила, что мероприятия в стиле Admin Night для поколения Z напоминает групповую терапию, где коллектив выступает тем самым "взрослым", которого не хватает каждому участнику.





Екатерина Трофимова психолог По отдельности они остаются детьми, но в диалоге рождаются взрослые мысли, идеи и появляется мотивация для выполнения необходимых дел. Зумеры спонтанно пришли к такой форме взаимодействия: ощущая поддержку и занимаясь одним делом, они получают стимул выполнять неприятные задачи, связанные именно с той частью психики, которая сформирована недостаточно хорошо.

В качестве примера психолог привела технику "Помодоро", которая помогает в индивидуальной работе с задачами, вызывающими максимальное отторжение. Суть в том, чтобы договориться с собой выполнять неприятное дело всего несколько минут, затем отдохнуть и снова поработать. Пользуясь таким методом, можно справиться практически с любой задачей, потому что сопротивление уходит.

"У каждого есть период "вырабатываемости": сначала идет сопротивление, но в какой-то момент включается собственная мотивация и появляется удовольствие от процесса. Например, от чувства завершенности и наведения порядка, что помогает преодолеть негативные установки", – объяснила эксперт.

Если же к этой технике добавить групповой процесс, эффективность возрастает многократно. Когда к работе плюсуются ресурсы: например, вкусная еда, напитки, возможность открыто выразить гнев вместе с коллективом – мероприятие превращается в "мощный ледокол". Таким образом, неприятные дела быстро поддаются.

"Альтернативой способны стать аналогичные сборы для других задач. Например, совместный разбор трудной научной литературы, когда заниматься этим тяжело и неприятно, но объективно необходимо. Подобные сообщества помогают преодолеть внутреннее сопротивление", – порекомендовала психолог.

Еще один формат развития – киноклуб для просмотра глубоких фильмов. В одиночку это делать непросто: вечером хочется расслабиться, но при этом остается потребность в качественном материале для анализа, личностного роста и культурного обогащения, уточнила Трофимова.





Екатерина Трофимова психолог Совместные просмотры и обсуждения дают возможность почувствовать себя среди своих, ощутить, что ты действительно развиваешься. По сути, это универсальный подход для решения любых задач, связанных с развитием, когда человек одновременно испытывает к процессу сильное внутреннее отторжение.

При этом подобные встречи эксперт не стала называть трендом: больше важным открытием, которое родилось из самого взгляда поколения на мир. По ее мнению, подобное будет только развиваться, так как это не сиюминутная мода, а глубинная потребность людей общаться, встречаться и взаимодействовать.

