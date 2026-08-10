ВДНХ могут включить в основной список ЮНЕСКО в 2028 году

ВДНХ может войти в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году. Необходимую документацию планируют подготовить к этому сроку.

Как сообщили в руководстве выставки, программа "Возрождение ВДНХ" позволила достичь результатов, соответствующих критериям включения ансамбля в список. Специалистам удалось сохранить историческое расположение объектов и планировочную структуру, первоначальный замысел архитекторов 1950-х годов, а также аутентичные формы и материалы.

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