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10 августа, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": павильон с экспресс-диагностикой организма открылся на Никитском бульваре

Москвичи могут оформить медицинские справки голосом с помощью ИИ-ассистента

На портале "Госуслуги" появится электронная история болезни

В павильоне "Путь здоровья" москвичам помогут узнать биологический возраст

Новости социального блока Москвы

Москвичи могут пройти обследование в павильонах здоровья

Павильоны здоровья на столичных бульварах помогут скорректировать образ жизни

Заммэра Ракова рассказала, что медсправки в Москве можно заказать в голосовом формате

Павильон с экспресс-диагностикой организма заработал в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В центре Москвы открываются павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой организма. Здесь можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса и попробовать нейрофитнес. Более подробно оценить состояние организма москвичи могут с помощью "Московского чекапа" в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"В прошлом году в электронной медкарте появилась возможность заказывать онлайн востребованные медицинские справки. Среди них справки о прохождении профилактических медосмотров, об отсутствии контактов с инфекционными больными, карта профилактических прививок и другие документы. Теперь заказать их можно голосом с помощью навыка в Алисе: она подскажет, какие справки доступны, поможет заказать нужную, а при необходимости – объяснит, где получить бумажную копию", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты подробно ответят на вопросы о положенных мерах соцподдержки и порядке подачи документов. Сервис открыт на портале mos.ru и сайте "Мои документы Москва" ежедневно с 08:00 до 19:50, кроме праздников.

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