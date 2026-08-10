Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В центре Москвы открываются павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой организма. Здесь можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса и попробовать нейрофитнес. Более подробно оценить состояние организма москвичи могут с помощью "Московского чекапа" в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"В прошлом году в электронной медкарте появилась возможность заказывать онлайн востребованные медицинские справки. Среди них справки о прохождении профилактических медосмотров, об отсутствии контактов с инфекционными больными, карта профилактических прививок и другие документы. Теперь заказать их можно голосом с помощью навыка в Алисе: она подскажет, какие справки доступны, поможет заказать нужную, а при необходимости – объяснит, где получить бумажную копию", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты подробно ответят на вопросы о положенных мерах соцподдержки и порядке подачи документов. Сервис открыт на портале mos.ru и сайте "Мои документы Москва" ежедневно с 08:00 до 19:50, кроме праздников.