На форуме "Россия и мир" представили "Московский чекап"

На форуме "Россия и мир" Москва представила модель здорового долголетия, основанную на программе "Московский чекап". Через приложение ЕМИАС она индивидуально подбирает обследования, заменяя стандартную диспансеризацию персонализированным подходом.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения Николай Рубцов пояснил, что все опросы и анкеты пациенты проходят онлайн – без визита к врачу, а искусственный интеллект анализирует ответы и электронную медицинскую карту, формируя индивидуальный трек обследования. После этого человек приходит в медицинскую организацию для прохождения диагностики и получения персональных рекомендаций.

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