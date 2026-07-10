Психолог назвала неоднозначной идею запрета соцсетей для подростков

Блокировка соцсетей для детей не поможет оградить их от нежелательного контента, считает психолог Ольга Савская. По ее словам, в подростковом возрасте формируются взгляды и ценности человека, поэтому важно, какую информацию он получает.

Эксперт отметила, что в соцсетях есть как полезный, так и нежелательный контент. По ее мнению, большую роль должен играть контроль со стороны родителей. Важно, чтобы они интересовались, какой контент смотрит ребенок и чем он занимается в интернете.

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