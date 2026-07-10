Второй участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2027 году

Второй участок Рублево-Архангельской линии метро до станции "Новорижская" запустят в 2027 году. Новая ветка с 12 станциями свяжет "Москва-Сити" и "СберСити".

На станции "СберСити" продолжается устройство инженерных систем, специалисты прокладывают кабели, монтируют вентиляцию и оборудование. Общая протяженность Рублево-Архангельской линии метро превысит 27 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.