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10 июля, 07:45

Общество

Стоматологов в России могут обязать делать анестезию при болезненных процедурах

Стоматологов в России могут обязать делать анестезию при болезненных процедурах

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Стоматологов в России хотят обязать делать анестезию при болезненных процедурах. Это следует из проекта приказа Минздрава. Новый порядок планируют ввести с 1 октября.

Согласно проекту, если врач понимает, что процедура будет болезненной для пациента, он должен применить обезболивание. Кроме того, стоматологические фельдшеры смогут снимать острую боль до направления пациента к врачу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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