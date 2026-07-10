Сервис "Велобайк" ввел верификацию через Mos ID. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь пользователи без привязки аккаунта Mos ID, нарушители правил и несовершеннолетние не смогут пользоваться всеми доступными площадками.

Для поездок без ограничений необходимо оформить полную учетную запись на портале mos.ru, заполнить необходимые данные и авторизоваться через Mos ID в приложении "Велобайк".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.