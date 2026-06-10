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10 июня, 23:00

Транспорт

В ЦППК рассказали о правилах провоза электросамокатов и велосипедов в поездах

В ЦППК рассказали о правилах провоза электросамокатов и велосипедов в поездах

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Для электросамокатов действуют такие правила провоза, как для ручной клади. Если сумма трех измерений не превышает 180 сантиметров, то провоз будет бесплатным. Об этом рассказал пресс-секретарь ЦППК Антон Аксенов.

По его словам, велосипеды можно провозить бесплатно в подавляющем большинстве случаев, исключение составляют часы пик в поездах дальнего пригорода. В этом случае стоимость провоза составит 60 рублей за поездки дальностью не более 100 километров и 120 рублей для более дальних поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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