В ЦППК рассказали о правилах провоза электросамокатов и велосипедов в поездах

Для электросамокатов действуют такие правила провоза, как для ручной клади. Если сумма трех измерений не превышает 180 сантиметров, то провоз будет бесплатным. Об этом рассказал пресс-секретарь ЦППК Антон Аксенов.

По его словам, велосипеды можно провозить бесплатно в подавляющем большинстве случаев, исключение составляют часы пик в поездах дальнего пригорода. В этом случае стоимость провоза составит 60 рублей за поездки дальностью не более 100 километров и 120 рублей для более дальних поездок.

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