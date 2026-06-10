10 июня, 14:30Транспорт
Юрист объяснил, какое наказание грозит за катание на роликах в метро
В московском метро все чаще фиксируют случаи, когда молодые люди катаются в вагонах на роликах и скейтбордах.
Как рассказал президент Московской коллегии адвокатов Павел Агиев, езда на роликах в метро влечет административную ответственность и штраф до 2 000 рублей. В случае распространения видеозаписей в интернете размер штрафа могут увеличить до 100 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.