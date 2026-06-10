Юрист объяснил, какое наказание грозит за катание на роликах в метро

В московском метро все чаще фиксируют случаи, когда молодые люди катаются в вагонах на роликах и скейтбордах.

Как рассказал президент Московской коллегии адвокатов Павел Агиев, езда на роликах в метро влечет административную ответственность и штраф до 2 000 рублей. В случае распространения видеозаписей в интернете размер штрафа могут увеличить до 100 тысяч рублей.

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