Новости мира: в Кении прошли протесты против строительства карантинного центра США

В Кении полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих против строительства американского карантинного центра для больных Эболой. Они обвиняют Вашингтон в перекладывании ответственности за медицинское обслуживание заразившихся людей в Конго и Уганде.

Тем временем в Конго число смертей от опасной лихорадки уже достигло 115. Всего инфицировано почти 600 человек.

Китай и Северная Корея достигли важных договоренностей. Об этом заявил Си Цзиньпин в обращении к Ким Чен Ыну по итогам государственного визита в КНДР, который стал для него первым с 2019 года.

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