График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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10 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 июня

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Наиболее плотное движение в Москве 10 июня наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады. Об этом сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения могут наблюдаться в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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