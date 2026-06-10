В автошколах может появиться экзамен по оказанию первой помощи при ДТП

Будущих водителей в России могут обязать сдавать экзамен по оказанию первой медицинской помощи. По задумке авторов инициативы, новое испытание должно стать обязательной частью экзамена на получение водительских прав.

Кандидатам придется на практике продемонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. При этом весь процесс будет фиксироваться на видео.

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