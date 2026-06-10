Страховые компании в России терпят убытки по полисам ОСАГО

Российские страховые компании сообщают об убыточности полисов ОСАГО. Как рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, с начала 2026 года средние выплаты, включая расходы на рассмотрение и ведение дел, составили 104%. Это означает, что страховщики вынуждены тратить на компенсации больше, чем получают от продажи полисов.

С чем это связано и как скажется на цене полисов ОСАГО? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.