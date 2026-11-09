09 ноября, 17:45Общество
Юрист объяснил, почему полный запрет домашних родов преждевременен
Полный запрет домашних родов может привести к тому, что часть семей уйдет в нелегальную сферу. При этом законодательство, регулирующее проведение таких родов, в России сейчас отсутствует. Об этом рассказал юрист, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков.
Эксперт считает, что эту сферу необходимо регулировать, но подходить к изменениям следует взвешенно, поскольку вопрос затрагивает право женщины выбирать условия родоразрешения и обязанность государства защищать жизнь и здоровье ребенка.
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