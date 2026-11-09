Буцкая назвала домашние роды смертельной опасностью для матери и ребенка

Некоторые женщины не доверяют официальной медицине и выбирают домашние роды, которые представляют смертельную опасность для матери и ребенка. Об этом рассказала председатель организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Она предложила изменить порядок регистрации детей, родившихся вне медицинских учреждений, и ввести дополнительное условие при обращении в ЗАГС. По мнению Буцкой, это поможет исключить правовые пробелы, которые могут привести к смертельным случаям при домашних родах.

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