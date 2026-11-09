Форум-выставка "Город. Карьера. Бизнес" пройдет в Москве 14 ноября

Столичных студентов и молодых специалистов приглашают на форум-выставку "Город. Карьера. Бизнес". Она пройдет 14 ноября в кластере "Ломоносов".

Участники смогут узнать о возможностях трудоустройства, представить свое резюме и пройти собеседование. Также в программе запланированы интерактивы, мастер-классы и консультации.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на портале "Молодежь Москвы". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.