Выставка в рамках фестиваля "Наука 0+" отправила гостей в космическое путешествие

Курс на Марс и прогулки по Луне: в Фундаментальной библиотеке МГУ в рамках международного фестиваля "Наука 0+" заработала интерактивная выставка. Она посвящена главной теме фестиваля "Твоя космическая Вселенная" – в честь 65-летия первого полета человека в космос.

Экспозицию разделили на две тематические зоны – "Космос сегодня" и "Космос завтра". В первой части гости могут узнать, как спутниковые системы и другие космические технологии работают на Земле уже сейчас. Вторая зона переносит в грядущие десятилетия – к строительству баз на спутнике Земли, созданию новых материалов и подготовке экспедиций на Марс.

Посетители получили возможность познакомиться с повседневным бытом космонавтов, прогуляться по базе будущих лунных поселенцев, посадить ровер в марсианский кратер и многое другое.

Вместе с участниками выставки погружение во внеземную жизнь совершила и ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.