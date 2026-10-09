Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 октября

Масштабный сбой в работе сервиса "Яндекс Go" наблюдался в Москве. Пользователи не могли вызвать такси и зайти в приложение. До этого сообщалось о перебоях в работе "Алисы" и других сервисов "Яндекса".

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В город пришли дожди с сильным порывистым ветром. Непогода продержится до вечера субботы, 10 октября.

Новый путепровод через железнодорожные пути Ярославского направления появится в Москве. Строительство улучшит транспортную доступность сразу трех районов — Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского. На данный момент уже готовы три опоры и подпорные стены сооружения.

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