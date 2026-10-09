Эксперт допустил перебои в работе сервисов "Яндекса" в ближайшие дни

В ближайшие два дня в работе российских онлайн-сервисов могут возникать проблемы из-за повреждения дата-центров "Яндекса". Об этом сообщил исследователь в области информационной безопасности Дмитрий Борощук.

По его словам, восстановить работу инфраструктуры могут к концу следующей недели.

Ранее в "Яндексе" сообщили, что оценивают масштаб ущерба после атаки беспилотников на дата-центры в Сасове и Калуге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.