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09 октября, 19:15

Технологии

Эксперт допустил перебои в работе сервисов "Яндекса" в ближайшие дни

Эксперт допустил перебои в работе сервисов "Яндекса" в ближайшие дни

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В ближайшие два дня в работе российских онлайн-сервисов могут возникать проблемы из-за повреждения дата-центров "Яндекса". Об этом сообщил исследователь в области информационной безопасности Дмитрий Борощук.

По его словам, восстановить работу инфраструктуры могут к концу следующей недели.

Ранее в "Яндексе" сообщили, что оценивают масштаб ущерба после атаки беспилотников на дата-центры в Сасове и Калуге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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