Заммэра Москвы анонсировала хакатон для начинающих ИТ-разработчиков

Начинающих ИТ-специалистов Москвы приглашают принять участие в хакатоне, на котором участники разработают цифровые решения для города. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Для конкурса подготовили пять практических задач разного профиля. Участникам предложат выбрать одну из них. Например, можно будет разработать инструмент для совместного редактирования документов. Проекты оценит жюри из профессионалов отрасли.

Хакатон пройдет в Москве 7 и 8 ноября. Для участия необходимо собрать команду и подать онлайн-заявку до 5 ноября. Команды могут формироваться в зависимости от типа задач.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.