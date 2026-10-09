Эксперт прокомментировал предложение платить сотрудникам за верность одному месту работы

В России выступили с предложением о государственных надбавках сотрудникам, которые много лет работают на одном месте, пишут СМИ. Экономический обозреватель Евгений Беляков назвал такую инициативу фантастической.

В одной из партий считают, что за 10 лет верности одному работодателю нужно повышать оклад в 1,5 раза, а после 12 лет получать скидку 50% на покупку жилья.

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