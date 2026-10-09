В РФ отцам дошкольников хотят дать возможность бесплатно обучаться в автошколе. С таким предложением выступили в Общественной палате.

В ОП считают, что с рождением детей у отцов появляются дополнительные обязательства по поддержке семьи. Хорошей поддержкой могло бы стать право на льготное или бесплатное обучение в автошколе: в таком случае семья становится более мобильной, а возможности по уходу за ребенком существенно возрастают.

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