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09 октября, 07:15

Туризм

Визовые центры Кипра приостановили прием документов в Москве и еще пяти городах России

Визовые центры Кипра приостановили прием документов в Москве и еще пяти городах России

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Визовые центры Кипра приостановили прием документов в Москве и еще пяти городах России. Причиной называют технические сбои, но подробности не раскрываются.

Продолжают работу только офисы в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Там выстроились очереди из людей, которые не могут получить кипрскую визу в своих городах. Время обработки документов существенно увеличилось. О возобновлении работы всех центров обещают сообщить дополнительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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