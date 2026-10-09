09 октября, 07:15Туризм
Визовые центры Кипра приостановили прием документов в Москве и еще пяти городах России
Визовые центры Кипра приостановили прием документов в Москве и еще пяти городах России. Причиной называют технические сбои, но подробности не раскрываются.
Продолжают работу только офисы в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Там выстроились очереди из людей, которые не могут получить кипрскую визу в своих городах. Время обработки документов существенно увеличилось. О возобновлении работы всех центров обещают сообщить дополнительно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.