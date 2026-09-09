Хоккейный матч "Пульс города" состоялся в Ясеневе

В Центре фигурного катания Этери Тутберидзе 9 сентября состоялся хоккейный гала-матч "Пульс города", собравший более 500 зрителей. Встреча была приурочена ко Дню города и стала частью окружного проекта "Пульс округа", направленного на популяризацию физической активности и здорового образа жизни среди жителей ЮЗАО.

На лед вышла любительская команда научно-производственного предприятия "Торий". Ее соперниками стала сборная военных медиков, капитаном которой выступил военный врач, кандидат медицинских наук Дмитрий Назаров.

Старт игре дало символическое вбрасывание шайбы. Матч открыла президент Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева.

"Сегодня на льду встречаются представители важных профессий, которых объединяет любовь к хоккею. Это уже второй совместный матч Ассоциации и префектуры ЮЗАО. Наша задача – возрождать дворовый хоккей. На юго-западе создана инфраструктура для круглогодичных тренировок, и важно, чтобы она использовалась не только для проведения матчей, но и для обучения детей под руководством наставников", – отметила она.

Профилактическую роль регулярной физической активности в сохранении здоровья горожан подчеркнул Назаров. По его словам, систематические занятия спортом помогают снижать риски хронических неинфекционных заболеваний. Доступная спортивная инфраструктура и массовые проекты создают условия для того, чтобы физическая активность становилась частью повседневной жизни.

"Подобные любительские матчи наглядно демонстрируют, что спорт доступен и востребован среди людей разных профессий и возрастов. В популяризации здорового образа жизни важную роль играют такие локальные инициативы, как проект "Пульс округа" на юго-западе столицы. С марта в его рамках прошло свыше 100 дворовых и 15 крупных спортивных мероприятий. Хоккей – один из самых популярных видов спорта в Москве: только к концу 2025 года им занималось более 145 тысяч детей и взрослых. Для этого город продолжает развивать необходимую инфраструктуру: профильные спорткомплексы, площадки, в том числе и круглогодичные. Зимой эти пространства из полей для волейбола или футбола превращаются в катки, где можно проводить хоккейные матчи. По данным правительства Москвы, запланировано создание около 130 таких площадок", – рассказал он.

В холле арены зрителям представили экспозицию, посвященную истории отечественного хоккея. Среди экспонатов – подлинные элементы экипировки известных игроков.

Продвижение здорового образа жизни остается для города одной из важнейших задач. В этом направлении ведется системная работа, в том числе по организации спортивных мероприятий. За прошлый год в столице провели свыше 18 тысяч событий с участием 3,8 миллиона человек. Сегодня почти 7 миллионов москвичей регулярно занимается спортом.

Большое внимание город уделяет развитию соответствующей инфраструктуры. В 2025 году в Москве ввели в строй 41 сооружение, среди них 12 капитальных объектов и 29 быстровозводимых спорткомплексов.

В 2026 году строительство и реконструкция спортивных объектов в столице продолжается. Отдельный акцент правительство столицы делает на спортивной среде рядом с домом: до конца 2026 года модернизированная или новая инфраструктура появится в 2 тысячах московских дворов. Там установят тренажеры, обустроят площадки для занятий и зоны для активного отдыха жителей.

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