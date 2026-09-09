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09 сентября, 18:30

Общество

Маргарита Симоньян заявила о ремиссии онкологического заболевания

Маргарита Симоньян заявила о ремиссии онкологического заболевания

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Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Контрольное обследование показало отсутствие новых образований, болезнь перешла в стадию ремиссии. Публикации о полной победе над раком груди она назвала преувеличенными.

Новый роман Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" вошел в первую пятерку книжного рейтинга "Что читает Москва?". Книга посвящена ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну. Рейтинг представляет топ-50 книг по продажам в ведущих книжных магазинах столицы за неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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