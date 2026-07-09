Театрализованный модный показ проекта "Русский стиль. Обряд" прошел в парке "Зарядье". Дизайнеры из разных городов России представили коллекции, вдохновленные русскими традициями, обычаями и обрядами.

По словам организаторов, одежду для каждого выхода подбирали в соответствии с темой и смыслом каждого ритуала. Этот показ стал четвертым в рамках проекта "Русский стиль".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.