Стационар кратковременного пребывания откроют после реконструкции ГКБ имени Буянова

Стационар кратковременного пребывания откроют после реконструкции главного лечебного корпуса ГКБ имени Буянова. В новом отделении планируют принимать более 10 тысяч пациентов в год.

Здесь оборудуют одноместные палаты, смотровые и процедурные кабинеты, а на втором этаже разместят пять операционных для малоинвазивных вмешательств.

В рамках реконструкции обновят главный корпус больницы. Фасад оформят бежевыми и черными панелями, вход оборудуют стеклянным куполом, а внутри появятся новые зоны госпитализации и ожидания.

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